Infraestrutura tenta liberar estabelecimentos de estradas de quarentena

Preocupado com o abastecimento das cidades, o Ministério da Infraestrutura está negociando com os Estados a liberação de estabelecimentos comerciais nas estradas do País. Segundo o Broadcast Político, a pasta está conversando com 20 Estados e as tratativas estão quase concluídas. Assim, restaurantes, oficinas mecânicas e borracharias ficariam liberados de ter de baixar as portas como forma de conter o coronavírus. O Ministério argumenta que, sem estes serviços, caminhoneiros ficariam desabastecidos em suas viagens pelo Brasil.