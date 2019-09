14 inquéritos contra Renan arquivados

Equipe BR Político

O senador Renan Calheiros comemora o arquivamento do 14º inquérito aberto no âmbito da Operação Lava Jato no STF a pedido da Procuradoria-Geral da República. A peça de 2015 investigava suposto pagamento de propina a Renan, Jader Barbalho, Silas Rondeau, Aníbal Ferreira Gomes e Delcídio Amaral feito pelo ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró por contrato de construção de navios-sonda. A PGR não viu elementos contra os acusados e, consequentemente, o ministro Edson Fachin arquivou o inquérito.