Instagram remove ‘informação falsa’ do perfil de Flávio

O Instagram removeu nesta terça, 15, um story compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro do perfil do vereador Carlos Bolsonaro com a informação falsa de que a jornalista Miriam Leitão recebeu R$ 27 mil mensais de reparação econômica destinada a anistiados políticos da ditadura militar brasileira. O boato foi divulgado em uma postagem no Facebook que diz que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, teria cancelado os pagamentos à jornalista. Essa publicação foi compartilhada 1,5 mil vezes na rede social. Até 12h30 de hoje, a mensagem, no entanto, ainda figurava nos stories de Carlos.

O site da Comissão da Anistia disponibiliza uma ferramenta onde é possível acompanhar a situação dos solicitantes do benefício. Não há qualquer registro de pagamentos a Miriam Leitão. O nome da jornalista tampouco consta da lista de requerimentos deferidos pelo órgão até julho de 2020, verificou o Estadão.