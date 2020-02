Instalada comissão da reforma tributária

Gustavo Zucchi

Finalmente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), conseguiu instalar a comissão mista que tentará consolidar um texto único da reforma tributária. Reunidos para a instalação, estavam o presidente da comissão, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e uma comitiva de membros da comissão. “É uma reforma que é aguarda há décadas pelos brasileiros. O Congresso tem levado a dianteira das reformas importantes para o Brasil e levar essa dianteira é papel do Parlamento brasileiro”, disse Alcolumbre. O grupo será formado por 25 deputados e 25 senadores. “Acho que em 45 dias conseguiremos”, disse Rocha, dando uma adiantada no plano de trabalho previsto para a comissão.