O governador do Rio, Cláudio Castro, celebrou a chegada, neste sábado, do primeiro lote com insumos para a produção da vacina Oxford/AstraZeneca em parceria com a Fiocruz.

“Esse lote de IFA, e mais dois que chegarão ainda em fevereiro, serão transformados em 15 milhões de doses previstas para serem entregues ao PNI em março”, disse o governador.