Interesse na Amazônia é pelo minério, diz Bolsonaro a garimpeiros

Equipe BR Político

Em fala a garimpeiros nesta terça-feira, 1, em frente ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “o interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério“. Bolsonaro disse ao grupo da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp) , se houver amparo legal, vai enviar as Forças Armadas para atuar na região, que fica no sul do Pará, e assegurar a exploração mineral no local, segundo o Estadão.

Os garimpeiros estiveram hoje em Brasília para conversar com o presidente. Mais cedo, foram ao Palácio da Alvorada, mas não puderam entrar. Depois, no Palácio do Planalto, foram atendidos pessoalmente por Bolsonaro, que conversou por cerca de dez minutos com os integrantes da cooperativa na entrada do Palácio.

O presidente afirmou que irá divulgar um vídeo sobre a exploração do grafeno que, ajudaria a “abrir a cabeça da população”, e voltou a criticar o líder indígena Raoni Metuktire , dizendo que ele não fala pelos índios.

“Esse vídeo é muito bom para abrir a cabeça da população de que o interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. E o Raoni fala pela aldeia dele, fala como cidadão, não fala pelos índios, não. É outro que vive tomando champanhe e em outros países por aí”, disse o presidente.