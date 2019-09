Interino ganha força para virar PGR

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro disse a amigos que vai adiar, por tempo indeterminado, a escolha do futuro procurador-geral da República (PGR), segundo o Globo. Assim, como já mostrou o BRPolítico, o subprocurador-geral Alcides Martins tende a assumir, como interino, a vaga que ficará aberta com a saída da titular, Raquel Dodge, em 17 de setembro.

Se Martins agradar ao governo, ele deve ficar no cargo em definitivo. Se não inspirar confiança, Bolsonaro deverá buscar um outro nome. Ligado à igreja católica, Martins tem 70 anos de idade e, como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público, assume automaticamente a chefia do Ministério Público Federal em caso de vacância do cargo.

