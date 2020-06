Interior de SP registra mais mortes do que capital por covid-19

Pelo primeiro dia, o acumulado de mortes no interior do Estado de São Paulo em decorrência do novo coronavírus, 6.677, ficou maior do que o da capital, 6.675, sendo dados apresentados pelo governo estadual em coletiva nesta quinta, 25. O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, afirmou que os números estão dentro das projeções do governo feita para este mês.

No entanto, a taxa de incidência da doença por milhão de habitantes na capital, 9.244, é quase três vezes maior do que no interior, com 3.728 pacientes com covid-19 para cada milhão de pessoas.

O infectologista Paulo Menezes, membro do centro de contingência, apontou o relaxamento do distanciamento social como um dos causadores da maior disseminação do novo vírus no interior. “Já vínhamos observando ao longo dos meses que o interior tinha uma taxa de isolamento menor do que o da capital. O vírus, essencialmente, se transmite de uma pessoa para outra. Então, se as pessoas se encontram mais, há uma maior transmissão (…) Naquele momento, o interior ainda tinha um número de casos relativamente pequeno e a população talvez não tenha tido a clareza do risco e da importância do isolamento social. Uma coisa que a gente espera é que melhore os níveis de isolamento social no interior”, disse.