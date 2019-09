Equipe BR Político

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Berros, classificou como “interlocução republicana” a decisão do governo de monitorar a atividade de parlamentares condicionando apoio à distribuição de verbas para emendas e cargos. “A forma como o ministro Luiz Ramos vem dialogando é uma forma republicana. É uma forma orientada e liderada pelo senhor presidente da República”, explicou Barros, rejeitando que a medida seja uma uma versão atualizada do velho “toma lá dá cá”.