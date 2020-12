Internado desde outubro, Maguito testa negativo para covid-19

Internado desde outubro, após contrair a covid-19, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) comum do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na quinta-feira, 3. A mudança foi possível depois de o emedebista testar negativo nos dois testes de covid-19 a que foi submetido, segundo boletim médico.

O documento informa ainda que o político está com quadro clínico estável, com boa oxigenação no sangue. Maguito ainda está com a abertura no pescoço feita para uma traqueostomia. Continua sedado, entubado, ligado à máquina ECMO, que ajuda na respiração, e fazendo hemodiálise.

Maguito testou positivo para o coronavírus em 20 de outubro. Dois dias depois, foi internado em um hospital de Goiânia. Ele está em tratamento em São Paulo desde 27 de outubro.