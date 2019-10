Interpol e OEA na investigação do óleo

Equipe BR Político

O chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, disse nesta quinta-feira em Pequim, onde acompanha o presidente Jair Bolsonaro, que o Brasil vai solicitar que a OEA (Organização dos Estados Americanos) abra uma investigação sobre a origem e as causas do vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste há 50 dias.

Araújo repetiu que o governo já tem certeza de que o óleo é de origem venezuelana, mas que ainda falta apurar de onde ele vazou e quais os responsáveis.

Também nesta quinta, a coluna de Lauro Jardim no Globo informa que a Polícia Federal e a Marinha passaram a contar com o auxílio da Interpol na investigação sobre a origem do vazamento.