Investidores de olho grande no mercado de cannabis no Brasil

Equipe BR Político

Investidores atentos ao faturamento ascendente da indústria de medicamentos à base de cannabis no mundo começam a engatar a primeira nesse mercado no Brasil após a aprovação unânime pela Anvisa da regulamentação do registro e venda desses produtos em farmácias e drogarias do País. É o caso do executivo Theo Van der Loo, que ficou 30 anos à frente da gigante Bayer, informa o Estadão, e também da Entourage, que já importa a planta para transformar em extrato concentrado e desenvolver formulação de medicamentos para os pacientes. A empresa está intensificando conversas com laboratórios nacionais para fazer parcerias para lançamentos de novos produtos no País.

A empresa já investiu US$ 6 milhões no negócio – tem uma importadora e um laboratório de centro de qualidade em Valinhos, interior de São Paulo. A importação da planta vem de países, como Colômbia e Uruguai. “O que nos frustra é não poder plantar para fazer pesquisas no Brasil”, disse Caio Abreu, fundador da Entourage.

Já Van der Loo não descarta fazer plantio no País, mesmo que tenha de entrar na Justiça para isso. O empresário é sócio no Uruguai, com um pool de outros investidores, de uma empresa que faz cultivo da cannabis para fins medicinais. A NatuScience, empresa fundada por Van der Loo, também vai entrar com pedido na Anvisa para fazer ensaios clínicos para novos tratamentos no Brasil.