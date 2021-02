Investigada por morte de marido, Flordelis se torna titular de comissão da Câmara

A deputada federal Flordelis dos Santos (PSD-RJ) foi indicada para assumir uma vaga como titular na Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Ainda na terça-feira, 2, a informação já estava disponível no site da Casa.

A parlamentar é investigada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. No final de agosto do ano passado, ela virou ré no caso. Flordelis nega as acusações e só não foi presa devido à imunidade parlamentar.

A deputada também é investigada pela Mesa Diretora da Câmara, por quebra de decoro parlamentar, que pode culminar na perda do mandato. Cabe à Mesa encaminhar ou não o relatório ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que ainda não foi instalado.