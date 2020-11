Ipespe no Recife: Marília Arraes tem 54% dos votos válidos, João Campos, 46%

Pesquisa de intenções de voto para o segundo turno da disputa pela prefeitura do Recife, realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) mostra a candidata do PT, Marília Arraes, na liderança com 54% dos votos válidos. Seu primo e adversário político na disputa, João Campos (PSB) soma 46%.

Rejeição

O Ipespe também ouviu os eleitores sobre a rejeição aos prefeituráveis. Sobre João Campos, 42% dos entrevistados disseram que não votariam no deputado federal de jeito nenhum para o cargo de prefeito, enquanto 38% rejeitam a petista. O porcentual dos que declaram que votariam em qualquer um dos dois ou não rejeitam nenhum dos dois é de 18%. Não sabem ou não responderam somam 7%.

O Ipespe ouviu 800 eleitores do Recife entre os dias 22 e 23 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95,45%, com margem de erro de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação PE-04522/2020.