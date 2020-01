Irã assume responsabilidade sobre abate ‘acidental’ de avião

Equipe BR Político

O general Amir Ali Hajizadeh, comandante da Guarda Revolucionária, admitiu neste sábado, 11, que seu país é o “total responsável” pela queda do avião de passageiros ucraniano, que matou todas as 176 pessoas a bordo. As forças armadas do Irã dizem que confundiram o avião de passageiros com um alvo hostil após o ataque com mísseis balísticos contra duas bases militares no Iraque que abrigam tropas dos EUA. O ato foi uma retaliação pelo assassinato do principal general do Irã, Qassem Soleimani, em um ataque aéreo americano em Bagdá.