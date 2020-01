Irã revida e ataca base dos EUA no Iraque

Equipe BR Político

Uma base aérea que abriga soldados americanos e de tropas aliadas no Iraque foi atingida por foguetes, segundo informaram fontes de segurança dos EUA, informa o Estadão. Segundo essas fontes, os ataques ocorreram a múltiplas localidades, incluindo a base de Ain al-Assad, no oeste do Iraque.

A TV iraniana afirmou que “dezenas de foguetes” iranianos foram disparados em resposta ao assassinato do general Qassim Suleimani em Bagdá em uma operação americana na sexta-feira. Desde então, o Irã tem ameaçado dar uma resposta à morte de seu general.

Segundo a TV estatal Press TV, a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou os ataques com mísseis terra-terra contra a base, localizada na Província de Anbar.