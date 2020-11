Irmão de Davi Alcolumbre perde liderança numérica em Macapá, aponta pesquisa

Em Macapá, a última capital a ter o pleito definido por conta do adiamento das eleições, Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), perdeu a liderança numérica na última pesquisa divulgada pela consultoria Ecos, no domingo, 29. Até então, Josiel liderava a disputa com vantagem fora da margem de erro. Agora, ele tem 20,6% das intenções de votos válidos e está tecnicamente empatado e numericamente atrás do ex-senador João Capiberibe (PSB), que registra 21,4%.

O presidente do Senado vinha reclamando dos efeitos eleitorais do apagão que atingiu 13 municípios do Amapá e levou ao adiamento do pleito municipal, que terá o primeiro turno no dia 6 de dezembro e o segundo, no dia 20. Alcolumbre chegou a afirmar que “o maior atingido com esses apagão” foi seu irmão.

Tanto Josiel, quanto Capiberibe tiveram queda nas intenções de voto na segunda semana de novembro, período que coincidiu com o apagão. Esta última pesquisa, no entanto, mostra uma recuperação mais rápida de Capiberibe.

Em terceiro, aparece Cirilo Fernandes (PRTB), com 16, 9%, seguido de Dr. Furlan (Cidadania), com 16,2%. Patrícia Ferraz (Podemos) está com 12,2% e em sexto está Pastor Guaraci (PSL), com 8,4% das intenções de voto.