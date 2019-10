Irônico, Bolsonaro comemora aprovação da reforma

Equipe BR Político

Bem ao estilo Bolsonaro, do Japão, o presidente brasileiro comemorou a aprovação da reforma da Previdência no Senado e ironizou as críticas de que o governo enfrenta dificuldades na articulação política. “Foram 60 votos para a gente”, afirmou sobre o resultado do segundo turno, superior à primeira etapa de votação.

Ao falar com jornalistas, Bolsonaro brincou que “não articulou nada” para chegar ao resultado positivo e deu uma alfinetada no agora ex-líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO). “Eu não articulei nada, não sei articular. Quem articulou foi o delegado Waldir”, disse, rindo, segundo o Broadcast Político.

No Twitter, com mais sobriedade, o presidente declarou que a aprovação “abre caminho para o País decolar de vez”. “Nova Previdência APROVADA em segundo turno no Senado. Restam 4 destaques a serem analisados. Parabéns povo brasileiro! Essa vitória, que abre o caminho para nosso país decolar de vez, é de todos vocês! O Brasil é nosso! GRANDE DIA!”, escreveu na rede social.