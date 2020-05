Isolamento cai em PE no primeiro dia de lockdown

No primeiro dia de isolamento social mais rígido em cinco cidades da Região Metropolitana de Recife, na segunda-feira, 18, a adesão ao isolamento social em Pernambuco foi de 49,8%. Houve queda de 10 pontos porcentuais em relação ao domingo, quando o índice chegou a 59,8%.

Apesar da queda, foi a segunda-feira com maior adesão no Estado desde 30 de março, quando 50,3% da população pernambucana cumpriu o distanciamento social, principal medida para conter o avanço da Covid-19. No ranking nacional, Pernambuco ficou novamente em segundo lugar, atrás apenas do Acre, que teve 50,0% de isolamento, de acordo com o Mapa Brasileiro da Covid.

O Estado é o segundo mais afetado pela crise do coronavírus no Nordeste. De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, o Pernambuco tem 20.094 casos confirmados e 1.640 mortes causadas pelo coronavírus.