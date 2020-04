Isolamento em SP é de 55%

O isolamento social em São Paulo atingiu o índice de 55% no sábado, segundo dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do governo do Estado. A adesão considerada ideal para ajudar a conter a velocidade de expansão do novo coronavírus é de 70%. Se a taxa continuar abaixo do esperado, o risco é que o número de leitos disponíveis para atender os infectados pelo Sars-Cov-2 não seja suficiente.

O índice é montado a partir de um mix de dados do sistema de telefonia móvel, para mostrar os deslocamentos e apontar a eficácia das medidas para induzir o isolamento social. Ele foi montado a partir de um acordo com as operadoras de celular, que fornecem informações de usuários dos 645 municípios do Estado.

Na semana passada, o governador João Doria Jr. admitiu a possibilidade de apertar ainda mais as regras de distanciamento social, caso a adesão ao isolamento não aumentasse espontaneamente. Sábado foi realizada uma carreata na avenida Paulista de simpatizantes de Jair Bolsonaro, contra Doria e o distanciamento. O governador foi ameaçado e os manifestantes pararam inclusive o tráfego de ambulâncias.