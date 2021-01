‘Isso é crime’, diz cientista sobre app do governo que indica cloroquina contra náusea

As redes registram nesta manhã de quarta, 20, reações contra o aplicativo TrateCOV, lançado pelo Ministério da Saúde para orientar o enfrentamento da covid-19. Há relatos de casos em que a ferramenta recomenda o uso de cloroquina, ivermectina e azitromicina para tratamento de pacientes com sintomas de gripe. E ainda para para náusea e diarreia.

O professor de clínica geral da graduação e pesquisador de epidemias de doenças cardiovasculares da USP, Paulo Lotufo, cobra dos conselhos federal e regional de Medicina uma sindicância para investigar os médicos envolvidos no TrateCOV.

A lista de medicamentos sem eficácia comprovada é sugerida pela plataforma, que só pode ser usada por médicos, para qualquer soma de dois sintomas, mesmo se o paciente não saiu de casa ou teve contato com algum infectado nas duas últimas semanas, registra o Estadão.

A ferramenta foi apresentada a autoridades pelo ministro Eduardo Pazuello (Saúde) em sua visita a Manaus no dia 11, quando ele já sabia do iminente colapso no sistema de saúde amazonense agravado pela falta de oxigênio.

A partir de agora, os Conselheiros tanto CFM como CRM já poderão ser julgados por conivência caso, esses Conselhos não instalem, no mínimo uma sindicância para investigar os médicos envolvidos no TrateCov. https://t.co/8h6QHSTLMu — Paulo Lotufo (@PauloLotufo) January 20, 2021