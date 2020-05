‘Isso é fofoca’, diz Bolsonaro sobre acusação de Moro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 4, que a acusação do ex-ministro Sérgio Moro de que há tentativa de interferência do Planalto na autonomia da Polícia Federal (PF) “é fofoca.”

Com um print de um trecho de troca de mensagem com Moro em mãos, Bolsonaro admitiu que, ao comentar uma notícia sobre uma investigação contra deputados aliados, escreveu que se tratava de “mais um motivo para troca” do comando da instituição. Abaixo da conversa havia a frase: “Isso é fofoca”, escrita em vermelho. Ao ser questionado por uma apoiadora sobre o que era fofoca, Bolsonaro respondeu: “a acusação do Moro.”

“Tem um print do Antagonista. Eu escrevi embaixo ‘mais um motivo para troca’. Estão me acusando por causa disso que eu estou interferindo na Polícia Federal. Estou dizendo que isso é fofoca. O complemento vem depois”, disse o presidente, sem explicar sobre a que complemento se referia.