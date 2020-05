‘Isso não é democrático’, diz Dino sobre ato em apoio ao governo

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), chamou de “não democrático” o conteúdo das manifestações que aparacem em um vídeo compartilhado por ele, de ato pró-governo em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aparecem gritando “STF, presta atenção, a sua toga vai virar pano de chão”.

Pelo Twitter, Dino escreveu: “Não, isso não é democrático, pois se a ‘toga vai virar pano de chão’ é porque não haverá mais Supremo. Essas facções devem ser contidas enquanto há tempo e estão pequenas”.

A manifestação ocorreu ontem, em Brasília, e contou com a participação do presidente de ministros. Em discurso aos apoiadores, Bolsonaro disse: “Manifestação pura da democracia. Estou muito honrado com isso. O governo federal tem dado todo o apoio para atender as pessoas que contraíram o vírus e esperamos brevemente ficar livre dessa questão, para o bem de todos nós. O Brasil, tenho certeza, certeza, voltará mais forte”, declarou.