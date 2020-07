Neste domingo, a Itália, que já foi epicentro da pandemia de coronavírus no mundo, registrou o mais baixo número de mortes desde o início da pandemia. Foram apenas três vítimas da doença no País, que tem 35.045 óbitos no total. Os italianos adotaram um rígido lockdown após uma explosão de casos que lotou hospitais e causou um grande número de mortos. Hoje, o país conseguiu reabrir parte considerável de suas atividades econômicas. Foram registrados também 218 novos casos.