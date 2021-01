Itália suspende voos do Brasil

A mutação do coronavírus que está se desenvolvendo em terras brasileiras fez a Itália barrar voos advindos do País. O ministro da Saúde italiano, Roberto Sperenza, anunciou a restrição no espaço aéreo e também a proibição na entrada de pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. “Quem já se encontra na Itália proveniente daquele território é obrigado a fazer um isolamento”, disse o ministro em seu Twitter.

Firmato ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. — Roberto Speranza (@robersperanza) January 16, 2021

O Reino Unido também implementou restrições semelhantes. Uma nova cepa do vírus foi encontrada em Manaus, onde a situação da pandemia alcançou índices catastróficos. Faltam leitos e oxigênio para pacientes internados. Enquanto isso, em Brasília, Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello ignoram a possível mutação do coronavírus, mantendo recomendações ineficazes como “tratamento precoce”, inexistente em qualquer variante da covid-19.