Itália tem mais de 100 mil infectados pelo novo coronavírus

A Itália ultrapassou nesta segunda-feira, 30, a marca de 100 mil infectados pelo novo coronavírus. De acordo com a Defesa Civil italiana, já são 101.739 diagnósticos positivos, 40 dias depois do primeiro caso confirmado. Nas últimas 24 horas, 818 pessoas morreram em decorrência da covid-19 e 4.050 novos casos da doença foram confirmados.

O país registrou mais mortes em decorrência do novo coronavírus do que qualquer outro país do mundo, e responde por mais de um terço de todas as mortes globais por covid-19.