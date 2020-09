Itamaraty declara embaixadores de Maduro como ‘persona non grata’

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, declarou como “persona non grata” os embaixadores e diplomatas venezuelanos que representam o governo de Nicolás Maduro no País. O Itamaraty avisou ao corpo diplomático, consular e administrativo da Venezuela que eles não são mais bem-vindos no Brasil. Isso significa que, caso decidam permanecer em terras brasileiras, eles não terão mais status diplomático, perdendo assim a imunidade dentre outros privilégios garantidos internacionalmente.

O Brasil reconhece Juan Guaidó como líder venezuelano. A embaixada em Caracas, assim como outros postos consulares brasileiros, não estão mais abertos na Venezuela. A decisão do governo veio após Maduro cobrar uma resposta a pedidos de trégua e cooperação por causa da pandemia de coronavírus.