Itamaraty diz que Portugal suspendeu voos com o Brasil por causa do aumento de casos no país

O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota, na noite de quarta-feira, 27, que a decisão de Portugal de suspender voos com o Brasil é uma resposta ao aumento do número de casos de covid-19 naquele país, e não em função da situação brasileira.

O anúncio do governo português foi feito ontem e passa a valer a partir do dia 29 de janeiro e até o dia 14 de fevereiro. “O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, conversou por telefone na tarde de hoje com o Ministro Ernesto Araújo, ocasião em que antecipou a decisão de seu governo, asseverando que ela se dá como resposta ao aumento do número de casos de covid naquele país e não em função da situação no Brasil”, diz trecho da nota.

Pela decisão, ficam permitidos apenas voos de repatriação e humanitários e, mesmo nesses casos, os viajantes precisarão exibir um resultado negativo de teste de covid-19 que tenha sido feito 72 horas antes do embarque. Além disso, eles precisarão fazer quarentena de 14 dias ao chegar em Portugal.

Desde o começo da pandemia, Portugal soma mais de 665 mil casos confirmados de covid-19 e 11.305 mortes.

“Brasil e Portugal manterão sua estreita e contínua cooperação bilateral no combate aos efeitos da pandemia e em todos os demais temas do relacionamento”, conclui o texto do Itamaraty.