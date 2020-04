Itamaraty já repatriou mais de 16 mil brasileiros, diz Bolsonaro

O Itamaraty já repatriou mais de 16 mil brasileiros que estavam no exterior e tinham dificuldade de voltar ao Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. A informação foi compartilhada na madrugada desta quinta-feira, 23, pelo presidente Jair Bolsonaro, no Twitter.

“A repatriação tem sido feita a partir de uma articulação envolvendo o Itamaraty e companhias aéreas, incluindo o fretamento de voos em alguns casos”, escreveu Bolsonaro. O número informado pelo presidente é parecido com o informado, no início do mês, pelo chanceler como o total de brasileiros que precisariam de ajuda para voltar ao País.

Segundo o presidente dez ônibus com brasileiros vindo da Bolívia estão previstos para chegar hoje ao País. Outros sete ônibus já haviam chegado no último dia 21, assim como 14 brasileiros que estavam na França e 120 vindos dos Emirados Árabes.