Itamaraty nega participação do País em ataques a bases militares na Venezuela

Equipe BR Político

O Ministério das Relações Exteriores negou, nesta segunda-feira, 23, qualquer envolvimento do País nos ataques a bases militares da Venezuela que ocorreram na madrugada do último domingo, 22. “O Brasil nega qualquer envolvimento no episódio”, respondeu o Itamaraty, segundo o Broadcast Político. Após os ataques, que resultaram na morte de um militar venezuelano, o ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodríguez, acusou o governo do presidente Jair Bolsonaro de ter apoiado a ação.

“Estes criminosos foram treinados por paramilitares na Colômbia e receberam a colaboração do governo de Jair Bolsonaro”, escreveu Rodríguez no Twitter, sem oferecer provas.