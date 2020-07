Itamaraty pediu aos EUA visto em passaporte diplomático de Weintraub 

A ida instantânea do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub aos Estados Unidos na ocasião de sua demissão da Pasta suscitou uma série de questionamentos sobre como ele teria conseguido desembarcar no país que tem restrição à entrada de brasileiros por conta da pandemia com tanta rapidez. Weintraub usou o passaporte diplomático a que tinha direito como ministro para driblar a regra, mas uma informação fornecida pelo Itamaraty nos últimos dias sobre a viagem do ex-ministro revelou que o Ministério das Relações Exteriores também atuou para agilizar a “fuga” de Weintraub.

Em resposta a um pedido feito pela Lei de Acesso à Informação, o ministério comandado por Ernesto Araújo informou que enviou nota à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília no dia 17 de junho pedindo um visto ao passaporte diplomático de Weintraub após o ex-ministro informar que havia sido designado para o cargo de diretor-executivo do Banco Mundial. Weintraub, no entanto, só teria direito ao passaporte enquanto ministro. Apesar da indicação, seu nome ainda não foi formalizado até hoje no cargo da instituição.

“Na ocasião, o Senhor Weintraub apresentou carta, datada de 17 de junho de 2020, pela qual o Ministério da Economia informava o Banco Mundial sobre a indicação, e solicitou os bons ofícios do Ministério das Relações Exteriores para requerer visto de entrada nos Estados Unidos. O Senhor Weintraub limitou-se a indicar a intenção de viajar a Washington com a brevidade possível”, diz a resposta do ministério.

O órgão ainda afirmou que “trata-se de procedimento habitual em casos de designação de representantes do governo brasileiro junto a organismos internacionais.” Segundo o Itamaraty, a nota informava os dados do passaporte diplomático de Weintraub e indicava como período da missão o restante do ano de 2020.