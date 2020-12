Itamaraty presta condolências por morte de Tabaré Vázquez

O Itamaraty emitiu uma nota prestando condolências ao Uruguai pela morte do ex-presidente Tabaré Vázquez. “O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande pesar, do falecimento do ex-presidente da República Oriental do Uruguai, Tabaré Vázquez”, diz uma nota publicada no site do Ministério de Relações Exteriores. “O governo brasileiro transmite ao povo-irmão do Uruguai e aos familiares do ex-Presidente as suas profundas condolências.”

Vázquez foi o primeiro presidente de um partido de esquerda do Uruguai. Ele ocupou a presidência em duas ocasiões: a primeira entre 2005 e 2010 e a segunda entre 2015 e 2020, deixando o cargo no início deste ano.