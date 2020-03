Já são sete os pedidos de impeachment contra Bolsonaro

Após o advento do coronavírus no Brasil, já são sete os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Segundo o site da Casa Legislativa, são dois pedidos de deputados: um de Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e outro de Alexandre Frota (PSL-SP). Ainda há um pedido do deputado distrital Leandro Gass (Rede). Outros pedidos são de cidadãos comuns. A maioria dos pedis na última semana acusam o presidente de crime de responsabilidade por convocar e participar de manifestações em meio a pandemia de coroanvírus.