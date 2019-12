‘Já sei o resultado final’, diz Bolsonaro sobre juiz de garantia

Gustavo Zucchi

Sendo criticado nas redes sociais por não ter vetado a figura do juiz de garantia no pacote anticrime, Jair Bolsonaro deu a entender que “deixou passar” o artigo, por já saber seu final. Em resposta a um de seus seguidores nas redes sociais, que questionava de onde vira o dinheiro para a criação do magistrado extra, o presidente disse que “o Judiciário tem seu orçamento próprio”. “Modulam ou julgam inconstitucional. Façam suas apostas. Eu já sei o resultado final”, disse Bolsonaro.

Nas redes sociais, parte dos defensores do presidente utilizam a mesma argumentação: de que não haverá espaço no orçamento para a contratação de juízes de garantia. O relator da proposta no plenário da Câmara, Lafayette Andrada (Republicanos-MG), discorda. Ao BRP, ele contou que não haverá a necessidade de contratação de nenhum novo juiz, já que magistrados de outras varas serão utilizados para avaliar a condução dos processos.