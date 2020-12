Já tem fake news contra Baleia?

O deputado Baleia Rossi (MDB-SP) se movimentou na noite de ontem para desmentir a primeira fake news contra sua campanha à Presidência da Câmara. Ele negou a versão de que teria se comprometido com o PT em abrir o processo de impeachment contra Jair Bolsonaro em troca do apoio do partido.

Baleia citou uma postagem feita pelo deputado bolsonarista Marco Feliciano, na qual ele faz um “alerta aos colegas”.

“Dado que o PT condiciona o apoio ao deputado e amigo Baleia Rossi a ele abrir um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, sua candidatura se tornou sinônimo de instabilidade institucional. Será que é disso que precisamos em meio a uma pandemia?”, escreveu Feliciano.

Baleia usou a expressão “fake news” para definir a postagem de Feliciano. E negou o acordo pelo impeachment.

“Pra cada mentira, vamos responder com a verdade. Nenhum partido condicionou nada. A carta-compromisso da oposição fala em respeito à Constituição, com todos instrumentos. Algo necessário para uma Câmara independente. E sinônimo de estabilidade institucional”, disse.