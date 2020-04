Jader quer uso das reservas internacionais no combate ao coronavírus

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) defende que o governo use pelo menos 15% das reservas internacionais do Brasil para o combate ao coronavírus. Como esses recursos somam hoje, aproximadamente, US$ 340 bilhões, o senador avalia que a equipe econômica deveria utilizar esse dinheiro, em vez de aproveitá-lo apenas em operações financeiras.

“Defendo a utilização de parte das reservas internacionais estimadas em R$ 2 tri para compra de respiradores artificiais, EPIs e testes rápidos. Os EUA pagaram mais e levaram. Por que não usamos esse dinheiro para salvar vidas?”, defendeu o senador na sua conta do Twitter.