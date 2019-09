Presidente recebe alta e reassume na 5ª

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta tarde de segunda, 16, após se submeter à uma cirurgia no domingo, 8, para retirada de uma hérnia no abdômen decorrente da facada recebida um ano atrás em Juiz de Fora (MG). Segundo o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, Bolsonaro só deve reassumir o cargo na quinta, 19, dois dias a mais do previsto.

O médico responsável pela cirurgia, Antônio Macedo, afirmou que manteve a dieta cremosa do presidente porque ainda havia um pouco de gás no intestino delgado, informa o Broadcast Político. “Combinamos com ele: se você quiser ter alta, tem que manter a dieta cremosa”, contou Macedo.

O médico irá a Brasília na sexta-feira, 20, para realizar exames em Bolsonaro, no Hospital DF Star. “Dependendo do resultado dos exames na sexta, eu libero a dieta pastosa”, disse Macedo. Seu paciente poderá voltar a ter alimentação normal na segunda ou na terça-feira da próxima semana. Macedo disse, ainda, que o presidente continuará realizando fisioterapia motora e que as visitas seguem restritas.