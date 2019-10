Bolsonaro diz que ‘não tem nada a ver’ com ‘problema em MG’

Equipe BR Político

Rodeado por uma nova crise provocada por declarar que o presidente do “PSL está queimado” e recomendar que um pré-candidato “esqueça o PSL” – mas em silêncio sobre o assunto -, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 8, não ter tido envolvimento com o esquema de candidatas laranjas do partido em Minas Gerais. Ele disse que não fez campanha eleitoral porque estava “acamado”.

“Só nesta semana me botaram como responsável por problema em Minas Gerais, que eu não tenho nada a ver. Imagina se eu for responsável por 2 mil candidatos pelo Brasil. E outra, eu estava acamado, com o saco do lado. Não fiz campanha. Como que me acusam que eu fiz campanha com caixa 2, eu não fiz campanha. Não anunciei em jornal nenhum, não fiz uma passeata, não fiz nada”, disse.

Sobre o assunto do dia, o presidente se negou ainda a responder o que quis dizer com a frase “esquece o PSL”. “Fez a pergunta para cortar o papo com vocês. Boa noite”, disse, após ser questionado por um jornalista.

Perguntado se havia novos avanços nas investigações sobre o óleo derramado na costa do Nordeste, o presidente disse que desde ontem não foi mais informado sobre a questão. “Emergência é descobrir o foco do problema. Problema parou. Alguém deve ter esvaziado um tanque lá”, afirmou.