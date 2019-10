Bolsonaro a fã: ‘Esquece Bivar, esquece o PSL’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã de terça, 8, a um fã na porta do Palácio do Alvorada que era melhor ele esquecer o PSL, conforme registrou o Brodcast Político. Um homem se apresentou ao presidente da República como pré-candidato no Recife pelo PSL. Bolsonaro, então, logo cochichou no ouvido dele: “Esquece o PSL”. Na sequência o aspirante político gravou um vídeo em que dizia: “Eu, Bolsonaro e (Luciano) Bivar (presidente nacional do PSL) juntos por um novo Recife”. Bolsonaro, insatisfeito, pediu para que ele não divulgasse a gravação.

“Ó cara, não divulga isso, não. O cara (Bivar) está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido”, recomendou. No final, o moço gravou um novo vídeo sem o nome do partido e do dirigente.