Bolsonaro dá razão a Carlos em tuíte da democracia

Equipe BR Político

Momentos após receber alta hospitalar, o presidente Jair Bolsonaro, ainda no recinto, deu razão a seu filho Carlos, que declarara, enquanto o pai se recuperava de uma cirurgia para retirada de uma hérnia abdominal, que “por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá no ritmo que almejamos”.

“É uma opinião dele e ele tem razão”, disse, em entrevista exibida pela Record TV na noite de segunda-feira, 16. “Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, sem Parlamento?”, questionou. De acordo com Bolsonaro, a transformação mencionada pelo filho demora porque “tem a discussão e isso é natural”. “Ele até falou o óbvio”, disse. “Pelo amor de Deus, há alguma manifestação minha, dizendo que a democracia não pode ser feita diferente?”, questionou.

A declaração do 02 gerou repúdio de cúpulas das principais instituições de Poder do País, como as duas Casas legislativas, a Vice-Presidência, Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal.