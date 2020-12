Jair Bolsonaro finalmente admite a vitória de Joe Biden

Mais de um mês após as contagens darem a vitória para Joe Biden na eleição americana, Jair Bolsonaro finalmente admitiu que o democrata é o novo presidente dos EUA. Em entrevista para a Band, ele disse que “não cabe mais esperar” após os delegados estaduais reconhecerem Biden como vitorioso. “Já dei start para o Ernesto Araújo comunicar (o reconhecimento da vitória do democrata). Já fizemos o comunicado agora há pouco ao presidente Joe Biden”, disse Bolsonaro.

“Da minha parte, e da parte dele com toda certeza, o americano é pragmático, nós vamos fazer um trabalho de cada vez mais aproximação.” Na sequência, Bolsonaro tuitou cumprimentando o americano pela vitória, consolidada no dia 7 de novembro. “Estarei pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos.”