Jair Bolsonaro inventa eficácia de ‘100%’ da cloroquina

O presidente Jair Bolsonaro surprendeu com um dado sobre a cloroquina que parece ter sido tirado do nada. Ele proclamou uma eficácia inexistente para defender o medicamento. Em conversa um turista francês em sua “paradinha” no Palácio do Alvorada, o presidente brasileiro disse que a droga, cuja eficácia contra a doença já foi desmentida por estudos, tem 100% de eficácia caso seja usada no começo dos sintomas. “Na França e no Brasil, tomando a cloroquina no início dos sintomas é 100% de cura. Eu sei que alguns cientistas franceses investiram na cloroquina lá atrás”, disse, sem mostrar de onde tirou esse dado.

No caso do “cientista francês”, Bolsonaro se referiu ao cientista Didier Raoult, um “arauto” da cloroquina no início da pandemia. Ele foi denunciado pela Sociedade de Patologia Infecciosa de Língua Francesa (SPILF) por promoção indevida do medicamento. A França enfrenta uma segunda onda de coronavírus, tendo imposto um toque de recolher entre 21h e 6h para evitar aglomerações em bares e festas clandestinas.