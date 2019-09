Bolsonaro recomenda livro de Ustra a professora ‘de esquerda’

Cassia Miranda

Em meio conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, enquanto se dirigia ao carro que o esperava, episódio que mais parecia um dia de campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro recomendou que uma professora lesse o livro “A Verdade Sufocada – A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça”, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, militar que foi condenado em segunda instância por tortura no período da ditadura.

“Só ler. Depois ela tira as conclusões. Lá são fatos, não é blá blá blá de esquerdista não”, disse o presidente, na manhã desta segunda-feira, 30, após um aluno que estava no grupo pedir que Bolsonaro mandasse um abraço para uma professora “de esquerda”.

A caminhada, apesar de curta, foi marcada por vários pedidos para que o presidente mandasse abraços para pais e aniversariantes, fizesse piadas sobre futebol, como “segue o cheirinho do líder” e dissesse que “nunca viu um japonês pedindo esmola”. A conversa com apoiadores durou cerca de 6 minutos.

Pouco antes de entrar no carro, Bolsonaro dirigiu-se aos jornalistas que estavam no local para dizer que não concederia entrevista, como vinha fazendo nos últimos meses. “Imprensa, gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizerem uma matéria real do que aconteceu lá na ONU, eu dou entrevista para vocês, tá ok? Um abraço aí”, disse.