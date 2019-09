Bolsonaro retoma as rédeas na quinta do hospital

Equipe BR Político

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta manhã de terça, 10, que o presidente Jair Bolsonaro terá condições de reassumir o posto na quinta, 12. “O presidente, a partir de quinta-feira, estará novamente exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo e estará em condições de liderar o País, mesmo daqui do hospital”, disse ele em coletiva de imprensa no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O presidente foi operado para retirada de uma hérnia no abdômen no domingo, 8. Na semana passada, Rêgo Barros afirmara que Bolsonaro retomaria as rédeas na quarta, conforme informou o BRP.

Ontem, o presidente postou um vídeo em suas redes sociais em que afirmava que hoje voltaria ao batente. Segundo o porta-voz, isso quer dizer que Bolsonaro manterá interlocução com ministros e com o presidente em exercício, general Hamilton Mourão. “A partir da quinta-feira, a junta médica e o presidente decidirão sobre isso”, afirmou.