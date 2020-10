Há dois meses, Jair Bolsonaro perde seguidores no Twitter

Mesmo não possuindo o maior número de usuários, o Twitter é a rede preferida das principais lideranças políticas há pelo menos 12 anos, quando Barack Obama venceu a disputa pela Casa Branca. Com Jair Bolsonaro, que vive a reprisar os passos de Donald Trump, não tem sido diferente.

Desde agosto de 2016, quando o Social Blade passou a monitorar a conta do então deputado federal, Bolsonaro se habituou a falar para um público cada vez maior. Mas em setembro passado, pela segunda vez consecutiva, o presidente brasileiro terminou o mês com um saldo negativo.

Na média, Bolsonaro perde mais de 200 seguidores por dia. Contudo, o ritmo se intensificou nas últimas semanas. De domingo para segunda, por exemplo, foram quase mil. Ao todo, mais de 10 mil de agosto até agora.

É pouco, uma pequena fração da massa de 6,6 milhões de perfis para os quais escreve. Mas o Bolsonaro de hoje em quase nada lembra o de março passado, que ampliou a própria plateia virtual em 356 mil novas contas.

Há como argumentar que o apoio perdido é compensado com folga pelos milhares de eleitores que diariamente passam a acompanhar o presidente da República no Instagram, Facebook e YouTube. Mas é no Twitter que a militância mais aguerrida encontra pauta para os demais canais. Era o que estava em jogo quando, em 2008, Obama deu tanta atenção ao chamado “microblog”. Era o que estava em jogo quando, no último final de semana, Trump soltou vídeos sobre o próprio estado de saúde.

Mas, antes de tudo, a redução aqui comentada é um sinal de que a populridade de Bolsonaro não é indestrutível como indicam algumas pesquisas recentes. E de que é possível arranhá-la mesmo no campo em que o presidente brasileiro jogava melhor.