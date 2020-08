Jair Renan, filho de Bolsonaro, está com covid-19

Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, filho do presidente Jair Bolsonaro, testou positivo para covid-19. A informação foi divulgada no sábado, 15, pela mãe do “04”, Ana Cristina Valle, no Facebook.

“Meu Bebê está com covid, quero informar para aqueles que desejam seu mau (sic) ele está muito bem, tomando hidroxicloroquina e em breve recuperado”, diz a postagem na rede social.

Em abril, em um vídeo nas redes sociais, Jair Renan negou a existência da pandemia do novo coronavírus. “Que pandemia? Isso é história da mídia aí, para trancar você dentro de casa, para achar que o mundo está acabando. É só uma gripezinha, irmão”, disse Renan na ocasião.

O presidente Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também já tiveram covid-19, bem como diversos ministros do governo.