Janaína: ‘Alguém acha que Dilma caiu por um problema contábil?’

Equipe BR Político

Co-autora do impeachment de Dilma Rousseff, a deputada estadual Janaína Paschoal defendeu que a petista não caiu por causa da crise econômica e aconselhou o presidente Jair Bolsonaro a não cair no mesmo erro minando investigações de combate à corrupção. “Alguém acha que Dilma caiu por um problema contábil?”, perguntou. “Eu insisto que, se for verdade que o Presidente vem sendo estimulado a inviabilizar investigações, com a ilusão de estimular a economia, ele está sendo mal aconselhado. Pode até dar um gás inicial, mas não se sustenta.”

Neste sábado, o colunista do Estadão João Domingos olha a questão por um outro prisma em seu espaço no jornal. Lembra também que nenhum governo se sustenta só com o combate à corrupção. Para ele, Dilma não caiu pela corrupção do PT, mas sim por destroçar a economia.