Janaina anuncia comitiva para pedir que Doria deixe os ‘paulistas trabalharem’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou nesta terça-feira, 2, que montou uma comitiva de parlamentares para pedir ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que “deixe os paulistas trabalharem”. O grupo quer que o tucano recue da decisão de fechar setores nas noites, entre 20h e 6h, e aos finais de semana como medida de enfrentamento à pandemia.

“Montamos uma comitiva de Deputados Estaduais para falar com o Governador. Na Comitiva, nenhum negacionista! Todos, independentemente de Partido, unidos a fim de mostrar ao Governador a necessidade de deixar os paulistas trabalharem”, disse Janaina no Twitter.

Doria colocou todo o Estado na fase vermelha do Plano São Paulo, aquela em que só as atividades essenciais podem funcionar, no último dia 22.

A deputada informou que a reunião ainda não ocorreu.

“Ao que parece, nosso objetivo será alcançado! Peço, em nome desse grupo, que o Governador realmente recue da decisão de fechar comércio, restaurantes e academias, à noite e aos finais de semana. O movimento de um sábado pode ser decisivo no pagamento das contas!”, afirmou.

Janaina ainda classificou as decisões do governador como “arbitrárias” e disse que o “povo não está feliz” com elas.

“A Imprensa cria bolhas! O povo não está feliz com as coletivas diárias e com as decisões arbitrárias! O Governador precisa ouvir o povo. A melhor forma é recebendo seus representantes! Nós, os Deputados Estaduais, somos os representantes da população paulista!”, completou.