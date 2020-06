Janaina: ‘Apoiadores que estão aí não são apoiadores de verdade’

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) acha que alguns apoiadores de Jair Bolsonaro não estão, de fato ao seu lado. Ela citou no Twitter o caso da ativista bolsonarista Sara Winter, que pretende ir para as ruas no domingo. Segundo a deputada, isso aconteceria a despeito de o presidente ter pedido para seus aliados não se manifestarem no domingo.

Sem considerar que Bolsonaro possa estar apenas fazendo um discurso em público e mantendo a mobilização dos apoiadores no particular, Janaina quer saber a quem servem esses ativistas.

“Ontem, na live, por três vezes, o Presidente pediu que seus apoiadores não saiam às ruas no próximo domingo. Eu venho alertando que os apoiadores que aí estão não são apoiadores de verdade”, disse.

E acrescentou: “Alguns líderes, supostamente bolsonaristas, já estão convocando. A quem eles servem? Nem tudo é o que parece ser!”, afirmou.