Janaina: ‘Bolsonaro primeiro fala, depois pensa’

Equipe BR Político

A deputada estadual Janaina Paschoal, ao defender que o ministro Sérgio Moro não deverá deixar o governo por causa dos arroubos verbais de Jair Bolsonaro, reconheceu que o presidente não tem um pavio muito longo em suas entrevistas. ” Ocorre que todo mundo sabe que a espontaneidade é marca do Presidente. Primeiro ele fala, depois ele pensa”, escreveu Janaina em suas redes sociais.

O caso que suscitou dúvidas sobre a permanência de Moro foi Bolsonaro ter dito que “quem manda” era ela no caso da troca do superintendente da PF no Rio. “Moro é inteligente o suficiente para saber que o Presidente, ao dizer o fatídico ‘quem manda sou eu’, devia estar irritado com as perguntas dos jornalistas. Quando confrontado, ele perde a paciência e acaba fazendo o que querem que ele faça”, afirmou a deputada.